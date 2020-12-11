Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

11.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:08
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı son toplantısı yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı son toplantısı yapıldı.

Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem dışı olarak Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genelge doğrultusunda kapatılan iş yerlerinin su faturalarında yüzde 50 indirim yapılması yönündeki karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi kiracılarına da destek olacak kararlar alınan toplantıda, Kovid-19 salgını dolayısıyla genelge kapsamında kapatılan kiracı işletmelerle ilgili 20 Kasım'dan 31 Aralık 2020'ye kadar kapalı oldukları dönemlere ait kira bedellerinin tahakkuk ettirilmemesi, kira sözleşmelerinin uzatılması ve kirasını ödeyenlere de mahsup yapılmasına karar verildi.

Yine 19 Haziran tarihi baz alınarak, 1 Temmuz'da açılışı gerçekleştirilen düğün salonlarından 12 günlük, 12 Ağustos'ta açılan halı sahalardan ise 53 günlük kira bedellerinin alınmaması, ödeme yapılmışsa mahsup edilmesi kararı alındı.

Karaoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Pandemi sürecinin başladığı ilk andan itibaren esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması adına birçok konuda çalışma yürüttüklerini vurgulayan Karaoğlu, "Gıda ve hijyen paketi ile sıcak yemek yardımlarında bulunduk. Su indirimi ve fatura erteleme ile birlikte kiracılarımızla ilgili ekonomik paketler açıkladık. Bu konuda hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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