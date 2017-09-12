Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı oturumları başladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ilk meclis oturumunda son bir aylık dönem içindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Başkan Gümrükçüoğlu, 11 Ağustos'ta Maçka'da yaşanan terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anarak, "Şehrimizde yaşanan bu hain olay hepimizi derinden yaralamıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, şehrimize ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi.



Devletin ve milletin kararlı tutumu ile bölücü terör örgütlerinin kökünün kazınmakta olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Bu yolda devletimizin kararlı tutumu, son terör örgütü üyesi imha edilene kadar devam edecektir. Hain terör örgütü üyesi kalleşler, devletine, milletine, maneviyatına, mukaddesatına ilelebet sarsılmaz bir bağ ile bağlı olan Trabzon'umuzda, Maçka'mızda, dağlarımızda, inlerinde yok edilecektir. Trabzon halkının, terörü kendi içinde asla barındırmayacağını yaşanan son olay bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vesile ile ülkemizin her noktasında terör ile mücadelesini sürdüren şanlı Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunarken şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Başımız sağolsun."



Büyükşehir Belediye Meclisi, eylül ayı oturumlarına yarın devam edecek.