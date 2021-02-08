Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı ilk toplantısı yapıldı
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü yöneticileri katıldı.
Toplantının ilk oturumunda, öncelikle 2 gündem dışı teklif gündeme alınarak, komisyonlara havale edildi. Ardından meclis gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.
Meclis toplantısı, 13 gündem maddesinin görüşülüp ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum