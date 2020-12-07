Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ilk toplantısı yapıldı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ilk toplantısı yapıldı

07.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:34
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ilk toplantısı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ilk toplantısı yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ilk toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Zorluoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle çok hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, "Yaşamımızın her alanında bu hastalıkla ilgili tedbirlere azami riayet etmemiz bir zarurettir. O bakımdan Meclis toplantılarımızda da elimizden geldiğince bu hassasiyeti yansıtmak durumundayız. Meclisimizin de uygun görmesi halinde bu ay yapacağımız toplantılarda sadece gündemi görüşmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyede yapılan yeni atamalara değinen Zorluoğlu, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında bir değişikliğe giderek eski başkan Süleyman Aydın'ın yerine Vergi Müfettişi İdris Aktaş, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nda eski başkan Davut Çelik'in yerine Hanife Yetim, 1. hukuk müşavirliğinde de vekaleten görev değişikliğine gidilerek eski başkan vekili avukat Kubilay Ay'ın yerine ise avukat Emine Usta'nın 1. hukuk müşaviri olarak görevlendirildiğini aktardı.

Yapılan 3 atamadan ikisinin kadın olduğunu belirten Zorluoğlu, "İnşallah bu arkadaşlarımız bize güç katacak ve daha kaliteli, daha etkin hizmet sunma yarışında bizlere önemli destek vereceklerdir. Daire başkanlığı görevinden alınan Süleyman Aydın, Davut Çelik ve Kubilay Ay'a bu zaman kadar yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum. Yine ekibimizin bir parçası olarak bizimle çalışmaya devam edecekler." ifadesini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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