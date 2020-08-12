Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı ilk toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı ilk toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye meclisi ağustos ayı ilk toplantısının, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman Başkanlığı'nda yapıldığı belirtildi.

Toplantının, sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, toplantı öncesi meclis salonunun ekipler tarafından dezenfekte edildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ataman, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Hüseyin Türker'e acil şifalar temennisinde bulundu.

"Pandemi ne yazık ki ülkemizi, şehrimizi ve personelimizi etkiledi." ifadesini kullanan Ataman, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızdan hastalığı yenenler var fakat Daire Başkanımız Hüseyin Türker şu an yoğun bakımda. Meclis olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum ve herkesin duasını bekliyorum. Ayrıca sağlığına kavuşarak bizleri sevindiren Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'na da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA