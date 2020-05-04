Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince mesaisinin büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırdığı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince mesaisinin büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırdığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Kovid-19 salgınının başından itibaren sahipsiz hayvanların besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürüttüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlamalarında sevimli dostların aç kalmaması için adeta seferberlik ilan ettiği ifade edildi.

Sokak hayvanlarının bir an olsun yalnız bırakılmadığı vurgulanan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında da belediye ekiplerince oluşturulan 5 ekiple 18 ilçede gün boyu yoğun çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ekiplerin, 113 istasyonda toplam 240 kilogram köpek ve 35 kilogram kedi maması dağıtarak, 710 köpek ve 505 kedinin beslenmesini sağladığı ve besleme çalışmalarına program dahilinde ara vermeden devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlarımızın besinsiz kalmaması için sürecin en başından itibaren yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz, içerisinde bulunduğumuz zor süreçte kafe ve restoranların da kapanmasıyla birlikte sahipsiz canlarımız için adeta teyakkuz halinde çalışıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek çok sayıda istasyona mama bırakıyoruz. Ayrıca sevimli dostlarımız için ilçe belediyelerimize de belirli aralıklarla mama desteği sağlıyoruz. Değerli Trabzon halkından tek bir sahipsiz hayvanın besin sıkıntısı yaşamaması adına bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama koymalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA