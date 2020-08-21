Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Of ve Hayrat'ta incelemelerde bulundu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of ve Hayrat ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of ve Hayrat ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin heyelanların etkilerini en aza indirmek adına ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Zorluoğlu'nun Hayrat ilçesine giderek heyelandan etkilenen Yarlı, Köyceğiz, Fatih, Yırca ve Onur mahallelerinde incelemelerde bulunduğu, vatandaşların sıkıntılarını dinlediği aktarıldı.

İlçelerde meydana gelen heyelanlar sonrası bölgedeki çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren adeta seferberlik ilan ettik. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden, üstün bir gayretle heyelanın etkilerini gidermeye çalışıyor. Allah beterinden muhafaza eylesin. Mevlam bu tür afetlerden memleketimizi, milletimizi korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, heyelanlardan etkilenen yol, içme suyu şebekeleri, sanat yapıları ve duvarları yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu da bir program dahilinde, imkanlar ölçüsünde en kısa sürede yapacağız. İlk gün Sayın İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla Hayrat'a geldik. Sağ olsun onlar da devletimizin imkanlarını seferber ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyla bizzat yakından ilgileniyor. İnşallah makul bir sürede tüm bu sıkıntıları aşarız."

Zorluoğlu, bir süre önce AK Parti'ye üye olan Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu'nu da ziyaret ederek, "Yuvanıza tekrar hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde Hayrat'a hizmet edeceklerinin altını çizen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Heyelanlarda tek isteğimiz can kaybı olmaması. Son heyelanda bir vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dolayısıyla ölüm olmadığı zaman geri kalan her şey devletimizin imkanları ile mutlaka yapılır. Sayın Bakanlarımız, bizler ve ilçe belediye başkanımız güçlerimizi birleştiriyoruz. Şu ana kadar çok yol açtık, temizledik ve tespitlerde bulunduk. Şimdi en acilinden başlayarak hızla sıkıntıları gidereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Kaynak: AA