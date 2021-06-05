Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan 'Dünya Çevre Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için herkesin duyarlı olmasını istedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için halkla el ele vererek, birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Zorluoğlu, "Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için var olanı titizlikle korumak, kirlenmeyi önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli şartlarından birinin çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlara çevre duyarlılığının aşılanması, tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmış bu tehlikeye karşı alınacak tedbirleri toplumun tüm bireylerinin benimsemesi gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere herkese büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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