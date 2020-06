Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Babalar Günü mesajı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, aileleri için her türlü fedakarlığı üstlenen babaların, karşılıksız sevgi ve fedakarlığın timsali olduklarını belirtti.

Ailelerin temel direği olarak görülen babaların, adalet, paylaşma, sevgi ve saygı gibi kavramları kuşaktan kuşağa aktardıklarına işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcayan babaların gönüllerinin her zaman hoş tutulması, vefa duygusunun da bir gereğidir. Ben de kendi adıma daha çocuk yaşlarda babamdan öğrendiğim insanlara sevgi ve saygı göstermek, dürüstlük, çalışkanlık, vatana ve millete bağlılık gibi değerleri hayatının her anında özümsemiş biri olarak, çocuklarıma da aynı değerleri aktarabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hayatı boyunca maddi manevi tüm imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş babalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA