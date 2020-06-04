Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Dünya Çevre Günü mesajı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, çevrenin önemine ve korunmasına dikkat çekmek için her yıl kutlanan "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla herkesi çevreye duyarlı olmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için vatandaşlarla el ele vererek hareket edilmesi gerekliliğine inandıklarını belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için var olanı titizlikle korumak, kirlenmeyi önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak hepimizin ortak görevidir. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülkemizde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütülmektedir."

Zorluoğlu, çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli şartlarından birinin de çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlara çevre duyarlılığının aşılanması olduğuna dikkati çekerek, bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere herkese büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Trabzon'da hayata geçirilen her proje ve atılan her adımda çevreyi en ön planda tuttuklarına işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'da ağaçlandırma çalışmalarından tutun da şehrin atık sularının arıtılmasına kadar tüm çalışmalarımızda çevre en büyük önceliğimiz. Biz Trabzon'u geliştirip dönüştürmeye ve buna paralel olarak şehrimizi yeniden inşa etmeye çalıştığımız her aşamada çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle çocuklarımızın temiz ve doğal bir çevrede daha mutlu ve huzurlu yaşadığı bir geleceği hep birlikte kuracağımıza olan inancımla 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyor, bu özel günün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA