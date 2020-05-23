Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların geride bırakıldığı en özel günler olduğunu belirtti.

Yaşanılan bu zor günler nedeniyle ilk kez sıra dışı bir bayram geçirileceğini vurgulayan Zorluoğlu, Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de milli ve manevi duyguların gücüyle bu zor sürecin üstesinden geleceğine yürekten inandığını aktardı.

Zorluoğlu, koronavirüs tedbirleri ve 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramlaşma törenlerinde bir araya gelinemeyeceğinin altını çizerek, "Kalplerimizin bir olduğunu bilmenin mutluluğu ile inşallah bundan sonraki bayramları birlikte kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Bugünlerin kısa sürede aşılması için tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bu noktada sokağa çıkma kısıtlamasının sağlığımızı korumak adına alınan bir karar olduğunun bilinci ile sevdiklerimizin bayramını bu kez telefonla kutlamamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Ailelerimizle birlikte sağlık içerisinde nice uzun bayramlar geçirebilmemiz için bu bayram konulan kurallara uyulmasını önemle istirham ediyorum. "

Zorluoğlu, belediye olarak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşların taleplerini yerine getirmek ve oluşabilecek aksaklıkları önlemek için tüm alanlarda tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram süresince sizlere yardımcı olmak adına büyük bir özveriyle görev yapaca personelimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin Trabzon'umuza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA