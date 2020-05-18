Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan, Kadir Gecesi mesajı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan, Kadir Gecesi mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan, Kadir Gecesi mesajı
18.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:54

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının son günlerini yaşarken, Kadir Gecesi'ne yeniden kavuşmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olduğunu belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gece birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, manevi huzurumuzun artması için de eşsiz bir fırsattır. Sevgili Peygamberimiz bu mübarek gece ile ilgili olarak, 'Kim inanarak ve sevabını yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, onun geçmiş günahları bağışlanır' buyurmuş ve 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu gece, bütün günahlarımız için af dilememiz adına da en güzel vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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