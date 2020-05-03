Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
03.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:34

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesaplarından "Biz Bir Olunca" etiketiyle seslendirdiği videoyu paylaştı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesaplarından "Biz Bir Olunca" etiketiyle seslendirdiği videoyu paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zorluoğlu, seslendirdiği videoda, içinde bulunulan zor günlerde birlikteliğin, paylaşmanın, vefanın, yardımseverliğin ve manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Zorluoğlu, "Biz Bir Olunca" etiketiyle paylaştığı videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Biz her dönemde zorluklarla mücadeleyi bir varoluş kavgası olarak kabul etmiş bir milletiz. Yalnız kalbiyle yürüyenlerin erebileceği bir sır bu. Varlığı da yokluğu da biliriz. Birinin varlığı daima rahmettir bize. Biz bir olunca kantarların tartamayacağı sevinçler sığar gülüşümüze. Eren, Fethi, Ömer ismimiz ne olursa olsun, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır yiğitlik. Siz evde kalın diye sokakları, caddeleri hiç boş bırakmayan yiğitler var bu memlekette. Biz bir olunca cennet olur vatanın her köşesi. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa orayı serinletir al bayrağın gölgesi. Biz bir olunca imkan var demektir. Öyle bir hazine ki bu verdikçe çoğalır. Şimdi mesafeler bizi daha çok yakınlaştırıyor birbirimize. Biz bir olunca her gün yeniden tüter iman ocağı. Gönül coğrafyamızın yoktur ucu bucağı. Ben inanıyorum ki bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Zaferlere yan yana sevineceğiz. Yine parklarımızda çocuklar koşturacak, banklarımızda büyüklerimiz çay içip, sohbet edecekler. Biz yine dostlarımızla mangalda hamsi pişirip, birlikte horon edeceğiz. Hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sen ben değil, biz bir olunca çok güzeliz. Birlikte Türkiyeyiz, biz bize yeteriz."

Kaynak: AA

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