Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Haydar Baş için taziye mesajı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Trabzon'un yetiştirdiği siyaset ve bilim adamı Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Haydar Baş'a Allah'tan rahmet dileyen Zorluoğlu, kederli ailesine, yakınlarına ve BTP'ye de sabır temenni etti.

Kaynak: AA