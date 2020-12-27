Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu eski Trabzonsporlu futbolcularla buluştu
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu eski Trabzonsporlu futbolcularla buluştu

27.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:15
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu eski Trabzonsporlu futbolcularla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymiş efsane futbolcularla bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymiş efsane futbolcularla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Medical Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Zorluoğlu'nun, bir dönem bordo-mavili takımda forma giyen oyuncularla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Ali Kemal Denizci ve Serdar Bali gibi kulübün başarısında önemli rol oynamış efsane oyuncuların, Zorluoğlu ile unutulmayan anılarla eski günleri yad ettiği ifade edildi.

Trabzonspor'a gönül vermiş isimlerin anılarının da anlattığı gecede, zaman zaman duygusal anlar yaşandığı belirtilen açıklamada, buluşmada, bir süre önce vefat eden Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer'in de anıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyinmiş efsane futbolcularla bir arada olmaktan ve başarılarla dolu yılların anılarını yad etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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