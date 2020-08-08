Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: "Atık suların dere ve denizleri kirletmesine izin... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, atık suların dere ve denizleri kirletmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, atık suların dere ve denizleri kirletmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, derelerin temiz akması ve sahilde ortaya çıkan kötü kokuya son vermek adına Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.

Bugüne kadar kanalizasyonların doğrudan dereye bağlandığı 7 bölgede ciddi sonuçlar elde edildiğinin altını çizen Zorluoğlu, "Sahillerimizdeki kötü kokunun kaynağı, kanalizasyonların derelere bırakılıp sahile kadar akmasıydı. Ortahisar ilçemiz sınırlarındaki 7 deremizde atık suların denize akmasını engelledik. Dolayısıyla sahildeki kokuda bir hayli azalma meydana geldi. Atık suların dere ve denizleri kirletmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, her defasında kötü kokunun Trabzon'un kaderi olmadığını vurguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aksu Sokak'ta Merkez Bankasının yanından geçip sahile ulaşan menfezin bugün itibariyle denizle bağlantısını kestik. Sahilimizde artık hem hoş olmayan görüntüler hem de kötü koku oluşmayacak. Yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma çalışmalarımız neticesinde aynı zamanda yağmur sularının yerleşim alanlarına ulaşmadan en yakın dereye veya kanallara iletimi sağlanarak su baskınlarının da önüne geçilecek."

Kaynak: AA