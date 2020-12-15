Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zorluoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Zorluoğlu, haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Zorluoğlu, AA muhabirine, fotoğrafların kendisini yine şaşırttığını belirterek, şunları söyledi:

"Yaşam, spor ve haber kategorilerinde hakikaten birbirinden güzel, birbirinden kıymetli fotoğraflar gördük. Bunların içerisinde seçimlerimizi yaptık. AA'nın bu fotoğraf yarışması esasında gündemi de belirliyor. AA'ya teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice yıllar bu çalışmalar devam eder. Bir anlamda fotoğrafla uğraşan muhabirler ve sanatçılarda bundan yararlanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik