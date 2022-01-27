Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu dernek yöneticileriyle buluştu

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'da faaliyet gösteren 30 kadın hakları derneğinin başkan ve yöneticileriyle Botanik Park'ta bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dernek yöneticilerinin talep ve eleştirilerini dinleyen Zorluoğlu'nun belediyenin çalışmalarıyla ilgili kadınlara bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, Trabzon'da kadınlar için bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kadınlarımıza yönelik başlattığımız en önemli iş, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi oldu. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonları, kafeteryalar, çocuklar için oyun alanları, konferans salonları, seminer salonları, bir de atölyelerimiz olacak. Özellikle kadınların çalışabileceği, üretebileceği, ürettiklerini Büyükşehir Belediyemiz üzerinden veya farklı mekanizmalarla satarak gelir elde edebilecekleri bir mekan olacak. 2022 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz."

Zorluoğlu, Ganita-Faroz bölgesinde çalışmaların devam ettiğini ve eski Ganita'yı ortaya çıkaran bir çalışma yaparak, bu yıl sonuna kadar Faroz'a devam edecek projeyi bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kuyumcular Derneği ile beraber yap-işlet-devret modeliyle Kuyumcu Kent inşaatına da başlatacaklarını işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"İçerisinde yaklaşık 130 dükkan var. Ama aynı zamanda atölyeleri var. Çok büyük bir merkez. Hakikaten bu bölgeye gelen yerli ve yabancı bütün ziyaretçilerin kuyumla, Trabzon hasırıyla ve diğer kuyumculuk sanatlarıyla ilgili istedikleri her şeyi bulabilecekleri çok büyük bir kapalı mekan olacak. İçerisinde çiçekçisinden nikah salonuna kadar birçok kısmın bulunacağı AVM gibi bir mantıkla projesi hazırlandı. Bir terslik olmazsa şubat ayı içerisinde inşaatı başlayacak."

Zorluoğlu, Avrasya Pazarı, Bilim Merkezi ve Planetaryum inşaatlarının da devam ettiğini belirterek, Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde yürütülen çalışmaları anlattı.