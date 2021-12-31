Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TİSKİ'nin 2021'de yaptığı çalışmaları değerlendirdi - Haberler
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TİSKİ'nin 2021'de yaptığı çalışmaları değerlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TİSKİ'nin 2021'de yaptığı çalışmaları değerlendirdi
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2021'de 565 bin metre içme suyu, 47 bin metre kanalizasyon, 20 bin metre yağmur suyu hattı olmak üzere 632 bin metrelik hat imalatı gerçekleştirildiğini belirtti.

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2021'de 565 bin metre içme suyu, 47 bin metre kanalizasyon, 20 bin metre yağmur suyu hattı olmak üzere 632 bin metrelik hat imalatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla sağlıklı kent, temiz su ve sağlam altyapı hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Yatırımların artarak devam edeceğine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"TİSKİ Genel Müdürlüğümüz eliyle, bu yıl içerisinde 565 bin metre içme suyu, 47 bin metre kanalizasyon, 20 bin metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplamda 632 bin metrelik hat imalatı gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunduk. Aynı tempo ve kararlılıkla şehrimize altyapı yatırımlarına devam ediyoruz. Görev süremiz boyunca hizmetlerimizi daha da artırarak şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız."

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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