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BAŞKAN ZORLUOĞLU ALTYAPI ÇALIŞMALARINI ANBEAN TAKİP EDİYOR

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BAŞKAN ZORLUOĞLU ALTYAPI ÇALIŞMALARINI ANBEAN TAKİP EDİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin altyapı sorununu ortadan kaldıracak Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını anbean takip ediyor.

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin altyapı sorununu ortadan kaldıracak Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını anbean takip ediyor. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, KENT A. Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever, Başkan Danışmanları Mehmet Karaoğlu ve Emre Akgün ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

ŞEHRİN YAKIN TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR PROJE

Uzun Sokak, Maraş Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Meydan Parkı ve Pazarkapı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, "Ortahisar ilçemizin 47 mahallesini kapsayan 565 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin yakın tarihinde görülmemiş bir işe imza atıyoruz. Bu iş kapsamında vatandaşlarımız ve esnafımız bize büyük sabır gösterdiler. Üstyapı çalışmaları tamamlandıkça beklemelerine değdiğini dile getirmeleri, bizleri de mutlu ediyor. Uzun Sokak'ta çalışmalar tamamlandı, küçük dokunuşlar kaldı. Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. Gazipaşa ve Cumhuriyet caddemizde üst kaplamaları gerçekleştirdik. Şimdi yol çizgileri çekilecek" dedi.

CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPILACAK

Çalışmaların ardından Uzun Sokak ve Maraş Caddesi'nde dış cephe kaplamasına geçileceğini de belirten Başkan Zorluoğlu, "Çok yakında şehrimize dışarıdan gelen vatandaşlarımız farkı net olarak görecekler. Trabzon'un hem altyapısını hem de üst yapısını güçlendirmekle kalmıyoruz bir de çehresini değiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİH : 29. 09. 2021

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