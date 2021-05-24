Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni otogar ihalesinin bir ay içerisinde yapılacağını belirtti.

Avrasya Pazarı çalışmalarının da başladığını ifade eden Zorluoğlu, "Yalıncak Plajı çalışmaları son sürat devam ediyor. Hedefimiz haziran sonu itibarıyla bu plajın tamamlanması. Kamuoyunda bazı eleştiriler de oldu. Onları da değerlendiriyoruz. Ancak şunu ifade edelim, Yalıncak'ta yapılan çalışma, bir plaj düzenlemesinin çok daha ötesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak Moloz ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesinin etap 1-A Pazarkapı'daki yeni büyük caminin etrafındaki alanda çalışmalara başlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan gasilhane yapılıyor, bir taraftan Ortahisar itfaiye birimi orada oluşacak. Yine caminin etrafında batı ve doğu dolmuşları için otoparklar yapılıyor. Kuyumcukent hazırlığımız devam ediyor. Yine orada bilim merkezimiz olacak. Güzel bir meydan o bölgede olacak ve bu şekliyle Pazarkapı'da yükselen o muhteşem caminin etrafındaki alan, en optimal şekilde bu şehre hizmet etmeye hazır hale gelecek. Bu çerçevede etap 1-a yapım işi de ihale birimine gönderildi."

Uzun Sokak'ı Tanjant ve Maraş'la birbirine bağlayan tüm ara sokaklar ile Uzun Sokak'ın tamamının altyapı çalışmaları tamamlandığı gibi üstyapı anlamında da beton dökümünün gerçekleştiğini belirten Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlara sabırları için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Necati Şaşmaz Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 18:39:41. #1.11#

title