Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, sahada çalışan personelin bayramını kutladı Açıklaması
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, sahada çalışan personelin bayramını kutladı Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, sahada çalışan personelin bayramını kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, son iki yıldır çalışanına en yüksek oranda zam yapan birkaç belediyeden biri olduklarını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, son iki yıldır çalışanına en yüksek oranda zam yapan birkaç belediyeden biri olduklarını söyledi.

Zorluoğlu, Uzun Sokak'ta altyapı çalışmalarına devam eden personelin yanı sıra Atatürk Alanı'ndaki zabıta karakolunu, Pazarkapı Mahallesi'ndeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığını da ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda hizmet verdiklerini belirten Zorluoğlu, "Altyapıdan üstyapıya, şehrin neredeyse her tarafına, ilçeler de dahil dokunmaya gayret gösteriyoruz. Son olarak büyük bir altyapı çalışması yürütüyoruz. Şu anda şehrin her tarafı şantiyeye dönmüş durumda ama yavaş yavaş toparlıyoruz." dedi.

Zorluoğlu, şehrin 50 yılının altyapısını tamamladıklarını vurgulayarak, "İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyonu içeren beşi bir yerde çalışma oluyor. Bu kadar büyük bir altyapı projesi, bu şehrin tarihinde görülmedik bir çalışmadır. Elhamdülillah şu ana kadar gayet iyi geldik." diye konuştu.

Yoğun yağmurlar sırasında şehrin bazı bölgelerinde alt kodda kalan yerleri su bastığını anımsatan Zorluoğlu, "Şimdi yaptığımız yatırımlarla ve bundan sonraki süreçte yapacağımız yatırımlarla bu tür felaketleri daha az yaşayacak ya da hiç yaşamayacak bir şehir haline geliyoruz. Uygun altyapıyı oluşturacak yatırımı yaptığınızda felaketler kaçınılmaz değildir." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, proje kapsamında 70 kilometre yağmur suyu, 200 kilometre kanalizasyon hattı yapıldığını, yağmur suyunun da kanalizasyondan ayrıldığını aktardı.

Toplamda 565 kilometre içme suyu hattının değiştirildiğine dikkati çeken Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık, o sürekli patlayan, arıza veren su hattı meselesi ortadan kalkıyor. Bizim Trabzon merkezindeki kayıp kaçak oranımız yüzde 60'tı. Bu altyapı işi her ne kadar siyaseten çok da arzu edilen bir iş olmasa da birilerinin yapması gerekiyordu. Biz bu riski aldık. İyi gidiyoruz şu anda. Yine Ganita-Faroz ve Pazarkapı'daki dev projemiz başladı. Burası da muhteşem bir alana dönecek."

Zorluoğlu, "Tüm projelerimizin yanında, personelimizin çalışma şartlarını iyileştirmek de öncelikli konularımız arasındadır. Gerek işçi, gerek memur personelimiz için elimizden geldiğince tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin son iki yıldır çalışanına en yüksek oranda zam yapan birkaç belediyeden biri olduğunu belirten Zorluoğlu, "Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çünkü personelimiz ne kadar mutlu olursa performanslarının o kadar artacağını düşündüğümüzde bu bizim için çok önemlidir. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu konulara hassasiyetle destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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