Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu altyapı çalışmalarını inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin yakın tarihinde görülmemiş bir altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin yakın tarihinde görülmemiş bir altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş ile meydan bölgesinde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Zorluoğlu, işçilere de kolaylıklar diledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, Ortahisar'ın 47 mahallesini kapsayan 565 kilometrelik içme suyu hattını kapsayan iş kapsamında ve devamındaki kanalizasyon, yağmursuyu, doğalgaz ve telekomünikasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Altyapı çalışmalarına gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Zorluoğlu, "Şehrin yakın tarihinde görülmemiş bir işe imza atıyoruz. Hep birlikte şehrin altyapısının değişimine sabredeceğiz. İşimizi biraz daha erken bitirebilmek adına arkadaşlarımız tam koordinasyon halinde gece, gündüz çalışıyorlar. İnşallah çalışmalar tamamlandıkça çok farklı bir Uzun Sokak, Maraş ve Kunduracılar caddeleri ve dolayısıyla çok farklı bir Ortahisar olacak." dedi.

Zorluoğlu, altyapıda kısa zamanda büyük bir mesafe kat ettiklerini ve şu ana kadar 104 kilometreden fazla içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini beirterek, "Şu anda ise meydanda 10 ayrı yerde ekiplerimiz çalışıyor. Gazipaşa Caddesi'nde 280 metre yağmursuyu, 300 metre kanalizasyon hattını tamamladık. Taksim yokuşunda 120 metre kanalizasyon, 130 metre yağmursuyu, Taşbaşı'nda ise 90 metre yağmursuyu hattı imalatını tamamladık. İçme suyu hattı tamamlanan bölgelerde toplam 1360 adet abone bağlantısı da yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay