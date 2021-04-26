Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Araklı ilçesinde temaslarda bulundu
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Araklı ilçesinde temaslarda bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Araklı ilçesinde temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fırsat buldukça ilçe ziyaretleri yaptığını, Araklı ilçesinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade etti.

Araklı'ya her geldiğinde devam eden çalışmaları yerinde takip ettiğini belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon Caddesi, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenileniyor. İhalesi gerçekleştirildi, sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı. Araklı'nın en önemli caddesi olan Trabzon Caddesi, kaldırım, asfalt, ışıklandırma, peyzaj ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarımızdan sonra bambaşka bir hüviyete kavuşacak. Cephe sağlıklaştırma çalışmalarını Araklı Belediyemizle ortak proje olarak yürüteceğiz."

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin her ilçede çalışmalarının olduğuna işaret ederek, "Büyükşehir Belediyesinin 18 ilçemizde de tabelası olsun istiyoruz. Hiçbir ilçemizi bir diğerinden ayırmıyoruz. Biz sadece Trabzon'da merkezin ya da birkaç ilçenin belediyesi değiliz. Biz tüm Trabzon'un belediyesiyiz. Hizmetlerimizi de bu anlayışla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu'na temasları sırasında Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Başkan Danışmanı Emre Gülsever ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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