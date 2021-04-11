Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İstanbul'da yaşayan Trabzonlularla buluştu
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İstanbul'da yaşayan Trabzonlularla buluştu

Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İstanbul'da yaşayan Trabzonlularla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, İstanbul'da Trabzon Dernekler Federasyonu'nun organizasyonuna katıldığı bildirildi.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, İstanbul'da Trabzon Dernekler Federasyonu'nun organizasyonuna katıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'nun, Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu, yönetimi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, "Kentimizin geleceğini ortak akıl ve istişareyle şekillendiriyoruz. Seçim döneminde de dediğimiz gibi biz sadece Trabzon'da yaşayanların değil, dünyadaki tüm Trabzonluların Belediye Başkanı olacağız. Bu çizgide kadim şehir Trabzon'umuz için kol kola çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin projelerine dair bilgilendirme sunumu da gerçekleştiren Zorluoğlu'nun, toplantının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesinin destekleri ile Karadeniz Mahallesi'nde deprem riski taşıması nedeniyle yıkılan ve kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen Paşa Çayırı Camisi'nin açılışına da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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