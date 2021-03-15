Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, altyapı çalışmalarını inceledi
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, altyapı çalışmalarını inceledi

15.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:04
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, altyapı çalışmalarını inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında Kahramanmaraş ve Uzun Sokak'ta yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında Kahramanmaraş ve Uzun Sokak'ta yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, incelemeleri sırasında Zorluoğlu'na Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ yetkililerinin de eşlik ettiği belirtildi.

Zorluoğlu, Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi boyunca yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarının bugün itibarıyla bitirildiğine işaret ederek, "Bu bölgede uyguladığımız çok özel bir planlama ve çalışma sonucunda altyapı çalışmamızı iki bölgede tamamladık. Hem Uzunsokak'ta hem de Kahramanmaraş Caddesi'nde doğalgaz hattı çalışmaları sürüyor. Kunduracılar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Meydan bölgesi, Çarşı, Beşirli, Konaklar, Kalkınma ve Pelitli Mahallesi olmak üzere 6 ayrı bölgede de altyapı çalışmalarına devam edildiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Caddesi'nde 301 metre, Uzunsokak'ta 378 metre hat imalatı gerçekleştirdik. Kunduracılar Caddesi'ndeki 380 metrelik kısmın 155 metresinde hat imalatı bitirildi. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirerek, meydan bölgemizi içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, fiber optik ve doğalgaz hatlarına kavuşturacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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