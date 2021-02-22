Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Bulak Mahallesinde incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'nde yapımı devam eden Büyükşehir Belediyesine ait tesiste incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Zorluoğlu'nun mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunları dinlediği belirtildi.

Zorluoğlu'nun, ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Aslan Güner'e Bulak şantiyesi çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, çalışmaların süratli bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Kurumsallaşma anlamında bize çok büyük katkı yapacak tesisimizde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Şu anda parça parça yerlerde birbiri ile bütün olmayan birimlerimizde hizmet veriyoruz. Bu nedenle masraf da çok oluyor. Tek elden yönetildiğinde işletme maliyetleri de düşüyor. Burası Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok önemli bir merkez, çok büyük bir tesis olacak." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, tesisi haziran ayı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerine dikkati çekerk, şunları kaydetti:

"Tesisimize bir süre önce aramızdan ayrılan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanımız Hüseyin Türker'in ismini verdik. Allah mekanını cennet eylesin. Arkadaşlarımız çok zor şartlar altında büyük bir mücadele verdiler. Haziran ayı içerisinde bitirmeyi programlıyoruz. Çünkü burayı ne kadar çabuk işletmeye alabilirsek, diğer yerlerdeki projelerimizi de daha rahat şekilde yapabileceğiz. Otogarın yapıldığı alandaki birimleri buraya taşıyarak otogar çalışmalarımıza hız vereceğiz. O nedenle bir an önce tesisimizi faaliyete geçirmek istiyoruz."

Tesisin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının rahat edebileceği şekilde dizayn edilmesini talep eden Zorluoğlu, ilgililere de bu doğrultuda uyarılarda bulundu.

Zorluoğlu'na Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, ilgili daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk