Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu kentteki projeleri değerlendirdi Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kent genelinde çalışmaları devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kent genelinde çalışmaları devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Beşirli Mahallesi'nde 1800 metrekare dolgu alanına yapılması planlanan ve 2 kattan oluşacak Su Sporları Merkezi'nin heyecan yarattığını, merkezin yaklaşık 5 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Trabzon'da bir ilk olacak Su Sporları Merkezi ile gençlerin yeni spor dallarında başarılara imza atmasını hedeflediklerini vurgulayan Zorluoğlu, kendilerinden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve projeleriyle yakından ilgilenen milletvekillerine teşekkür etti.

Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi çalışmalarına da değinen Zorluoğlu, Türkiye'de Ankara'dan sonra 2'nci olacak projenin temel aşamasının büyük oranda tamamlanmak üzere olduğunu, iç donanımı için gerekli malzemeleri aldıklarını ifade etti.

Zorluoğlu, merkezde hizmet verecek 6 personeli de belirlediklerini, bu personelin şu anda Ankara'da eğitim aldığını kaydederek, merkez tamamlandığında bölgede çok önemli bir eksiği gidereceklerini belirtti.

Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi

Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile imzaladıkları protokol çerçevesinde hayata geçirecekleri Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesinin şehre hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Projemizin içerisinde bir gezegenevi var. Yine tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklarımızın, gençlerimizin tasarımlarını yapabilecekleri 3 atölye olacak. Ayrıca maker atölyeleri, robotik ve kodlama atölyeleri, keşif atölyeleri, sanal küre, sanal tur merkezi, güneş saati, 3 boyutlu hatıra resim köşesi, kafe ve fuaye alanlarından müteşekkil tam anlamıyla bir Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni şehrimize kazandıracağız."

Zorluoğlu, projenin 12 milyon liraya mal olacağını aktararak, projeye desteklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Kuyumculuk Tasarım Merkezi Projesi'ni de Trabzon'a kazandıracaklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Kuyumculuk Tasarım Merkezi Projesi kapsamında bir iktisadi teşekkül kurularak merkezin idaresi tarafımızca sağlanacak ve son teknoloji ile donatılmış ortak kullanım alanlarında üretilecek tasarımlarla kuyumculuk sektörüne yeni bir ivme kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, içerisinde tasarım, mumlama, 3D yazıcı, döküm, yıkama ve cilalama atölyelerinin bulunacağı projenin de 2 milyon 350 bin liraya mal olacağını kaydetti.

Murat Zorluoğlu, hayata geçirdikleri Engelsiz Yaşam Akademisi ile yaklaşık 30 milyon liraya mal olması planlanan Kadın Yaşam Merkezi çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum