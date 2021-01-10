Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Ortahisar İçme Suyu Temini Projesini inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin altyapı sorununu ortadan kaldıracak Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zorluoğlu'nun Beşirli ve Kalkınma mahallelerinde yürütülen çalışmaları inceleyerek, personele kolaylıklar dilediği belirtildi.

Zorluoğlu'nun önem verdiği projeler arasında yer alan KTÜ-Farabi Trabzon Rize Kara Yolu Bağlantı Yolu'nu da incelediği ifade edilen açıklamada, mahalle sakinleriyle de görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü memnuniyetle gördüğünü ifade etti.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri ve Ulaşım Dairesi ile birlikte tüm birimlere, TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine ve yüklenici firma çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür etti.

Mahalle sakinlerine de gösterdikleri sabırdan ötürü teşekkür eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Burada gördüğüm bazı konularla ilgili daire başkanlarımızı uyardım ve vatandaşımızın ulaşımının daha kolay hale getirilmesi talimatını verdim. 2023 yılı içerisinde bu işi bütünüyle bitirerek, Trabzon'un 50 yıllık içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını tamamlamayı hedefliyoruz. Proje sona erdiğinde şehirde hiç kimsenin altyapı ile ilgili bir sorunu kalmayacak."

Zorluoğlu'nun incelemeleri sırasında Genel Sekreter Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire başkanlarının da hazır bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk