Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ilçesinde yapımına devam edilen projelerle ilgili incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu
15.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:51

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ilçesinde yapımına devam edilen projelerle ilgili incelemelerde bulundu.

Zorluoğlu, beraberinde Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan vekili Mehmet Karaoğlu ile Mataracı, Çamlıca, Yassıkaya ve Yalıboyu bağlantı yolunu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Araklı'da bulunan yol yapım ve onarım şantiyesini ziyaret eden Zorluoğlu, son olarak da Araklı Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Çebi ile görüş alışverişinde bulundu.

Görev süresi içerisinde yapacakları çalışmalarla iz bırakmak istediklerini ifade eden Zorluoğlu, "Araklı Belediyesinin de isteği üzerine merkezdeki Erzurum-Rize Caddesi'ni Araklı'ya ve Trabzon'a yakışır güzel bir cadde haline getirmek için çalışmalar sürüyor. Projeye cephe sağlıklaştırmasının ilave edilmesi de çok önemli. Proje tamamlandıkça biz de buranın üstünü ve aydınlatmasını gerçekleştireceğiz. Ayrıca cephe sağlıklaştırma kısmında da Araklı Belediyesine ilave destek vereceğiz." diye konuştu.

Zorluoğlu, Beşikdüzü'nden Of ilçesine kadar insanların denize girebilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştıklarına değinerek, "Şimdi Sürmene'de yaptık, Of'ta düşünüyoruz. Şehir merkezinin çok yakınında olan Yalıncak'ı da projelendiriyoruz. Arkadaşlara talimat veriyorum, değerlendirmeler sonucunda Araklı'da da proje çalışması yapabiliriz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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