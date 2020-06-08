Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu devam eden projeleri denetledi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, devam eden belediye yatırımlarını yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, devam eden belediye yatırımlarını yerinde inceledi.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları ile kadınlar pazarı, Cudibey Ortaokulu ve öğretmenevi ile katlı otopark çalışmalarını denetledi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Zorluoğlu, çok eskiyen kadınlar pazarını göreve başladıktan bir süre sonra yıktıklarını anımsatarak, "Yerine modern ama eski tarihi yönünü de üzerinde taşıyan kimlikli bir yapı projesi hazırladık. İhalesi gerçekleştirildi ve yakın zamanda da işine başladık. Şu anda kazı çalışması devam ediyor. Tamamlandığında hakikaten bölgeye apayrı bir hava katacak, çok güzel bir çalışma olacak. Aynı zamanda başta köylü üretici kadınlarımız olmak üzere esnafımıza da çok daha konforlu şartlarda vatandaşa hizmet etme imkanı sunmuş olacağız." diye konuştu.

Zorluoğlu, kadınlar pazarının yıkılmasının ardından ortaya çıkan surla ilgili yapacakları çalışmaya değinerek, şöyle devam etti:

"Sur o şekliyle Trabzon'a yakışmıyor. Oranın da projesini tamamlıyoruz bu hafta. Önümüzdeki hafta kurula girecek. Surları da inşallah restore edeceğiz. Işıklandırmasıyla, yeni yollarla hakikaten o bölge çok daha farklı bir görünüm kazanacak. Devamında Tabakhane Vadisi yukarıya doğru çıkıyor, aşağıya doğru da bir taraftan balık hali, Moloz'daki caminin etrafı, yine Pazarkapı kentsel dönüşümü ile şehrin kalbi sayılacak bu önemli destinasyon bütünüyle yenilenmiş olacak. Bir taraftan da o bölgeyi tarihi dokusuna uygun, trafik ve ulaşım anlamında da çok daha konforlu bir hale getirmiş oluyoruz."

Cudibey Ortaokulu ve öğretmenevi inşaatının son durumu hakkında da bilgi veren Zorluoğlu, "Okul tamamlanmıştı, öğretmenevi de büyük oranda tamamlandı. Yüzde 90'ın üzerinde bir gerçekleşme söz konusu ve 10-15 gün içerisinde geçici kabulü yapılmış olacak. Cudibey Ortaokulu ve öğretmenevi binaları tamamen bittiğinde, mevcut binaları Büyükşehir olarak biz devralacağız ve yeni yaptığımız yerleri de Milli Eğitim'e vereceğiz." dedi.

Zorluoğlu, mevcut binaların olduğu alanı projelendirdiklerini kaydederek, "Orada Karagöz Meydanı adı ile bilinen yeni bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Uzun Sokak'ın hemen başlangıcında, yine Tanjant'la Uzun Sokak arasındaki alanla ilgili projemizi vatandaşlarımız, ilgili meslek odalarımız ve şehrin dinamikleri ile istişare ederek hazırlayacağız ve önümüzdeki dönemde de bu projelerimizi tamamladıktan sonra ihaleye çıkacağız. Bunlar da özel önem verdiğimiz projelerimiz." diye konuştu.

Tanjant yolu üzerinde Doğu Karadeniz'in belki de tek tam otomatik katlı otopark inşaatında da önemli mesafe alındığını ifade eden Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Otopark yapımında yurt dışı bağlantılı makine ve teçhizat alımı gerektiği için pandemi süreci çalışmalarımızı birkaç ay yavaşlattı. Epey bir mesafe katedildiğini gördük. İnşallah ağustos ayı itibarıyla otoparkımızı tamamlamış ve hizmete açmış olacağız. Göreve geldiğimizde denetimlerde bulunduğumuz inşaatların tamamında finansal problem vardı. İşler durma noktasına gelmişti. En başta finansman sorununu çözdük ve müteahhitlere 'Çalışmalarınızı süratle tamamlamalısınız' dedik. İşlerin tamamı bir senede bitme noktasına geldi. Bu önemli başarıda ekibim ve yüklenici arkadaşlarımız özveri ile çalıştılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bu yatırımların hepsini şehrimizin ve insanımızın istifadesine sunmuş olacağız."

Kaynak: AA