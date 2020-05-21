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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan sporcularla bir...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Trabzonlu sporcuları tebrik ederek, "Spor şehri Trabzon'dan bu kadar fazla sayıda sporcu ile olimpiyatlara gitmek hakikaten onur verici." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan sporcularla bir...
21.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:52

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Trabzonlu sporcuları tebrik ederek, "Spor şehri Trabzon'dan bu kadar fazla sayıda sporcu ile olimpiyatlara gitmek hakikaten onur verici." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan 6 olimpik, 2 paralimpik sporcuyla Büyükşehir Belediyesinin tarihi hizmet binasında bir araya gelen Zorluoğlu, sporcularla bir süre sohbet etti.

Zorluoğlu, olimpiyatların çok önemli bir spor organizasyonu olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bir sporcunun böyle bir organizasyonda ülkesini temsil etmesi, insanın hayatında olabilecek en onur verici hususlardan biri. Bu manada sporcu kardeşlerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Spor şehri Trabzon'dan bu kadar fazla sayıda sporcu ile olimpiyatlara gitmek hakikaten onur verici." ifadelerini kullandı.

Spora ve sporcuya çok önem veren bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde sporcularımıza yönelik birçok konuda ilk adımları attık. Sporcu Performans Merkezimiz de bu adımlarımızdan bir tanesidir. Bu proje, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile çok önem verdiğimiz, burada ve Ankara'da takibini yaptığımız önemli bir çalışmadır. İnşallah ihalesini kısa bir zaman içerisinde yaptığımızda sporcularımızın faydalanacağı çok donanımlı bir merkezimiz olacak."

"Başarılı sporcuları daha fazla sahiplenmek istiyoruz"

Zorluoğlu, sporcularla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Bayramdan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek sporun şehrimizle ilgili boyutlarını birçok yönü itibarıyla değerlendirmek istiyoruz. Bunlardan biri de şehrimizin başarılı sporcularına sahip çıkarak onların başka kulüplere gitmelerini engellemek. Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı sporcuları kulübümüzle daha fazla sahiplenmek istiyoruz." diye konuştu.

Amatör spor kulüplerine destek noktasında da sahaların bakım ve onarımı, malzeme yardımı gibi çalışmaların devam edeceğini belirten Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sayıda spor tesisine sahip olan bir şehir olarak uluslararası düzeyde başarı sağlayacak çok daha fazla sporcuya sahip olmak istiyoruz. Bunun için de sistemli bir çalışma ve kurumsal sahiplenme gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ile her zaman sizlerin yanında olacağız. Bunu da size hissettireceğiz. Hepinize olimpiyatlarda başarılar diliyorum."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenmişti.

Kaynak: AA

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