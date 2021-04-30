Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mutlama mesajı yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mutlama mesajı yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ülkenin kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan ve üreten tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Başkan Zorluoğlu, 1 Mayıs'ın hem işçilerin kendi aralarındaki dayanışmayı hem de işçilerle diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve iş birliğini geliştireceğine, ülkenin huzur, barış ve istikrarına katkı yapacağına inandığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde AK Parti hükümetlerinin ilk günden itibaren işçilerin sorunlarına samimiyetle çözüm üretmeye çalışırken istihdamı artırmak ve işsizlik oranını düşürmek için de pek çok tedbirin ve programın hayata geçirildiğini aktardı.

Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 2009 yılından itibaren resmi tatil ilan edilmesinin emeğe verilen önemi gözler önüne serdiğine dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler, 'işçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz' diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerime başarılar diliyor aileleriyle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde mutlu bir yaşam temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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