Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anneler Günü'nü kutladı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anneler Günü'nü kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anneler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Zorluoğlu, mesajında, şefkat dolu yürekleri ile her zaman yol gösterici olan annelerin, varlıklarıyla hayata anlam kattıklarını belirtti.

Yeryüzünde karşılıksız sevginin yegane kaynağı olan annelerin, yeri doldurulamayan ve değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, evlatlarına kol kanat geren annelerin sabır ve sevgi dolu yürekleriyle toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadıklarının altını çizdi.

Zorluoğlu, Hazreti Muhammed'in, "Cennet, annelerin ayakları altındadır" demek suretiyle cenneti kazanmaya anneyi vesile kılan İslam dininin kadına ve anneye verdiği önemi vurguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Annesini çok küçük yaşlarda kaybetmiş ve hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak söyleyebilirim ki yemeyip yediren, giymeyip giydiren annelerimizi senede bir gün değil, her gün sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Bu duygularla evlatlarını vatan uğruna şehit veren ve çeşitli sebeplerle evlat acısı yaşayan annelerimiz başta olmak üzere ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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