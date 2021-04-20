Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat'ta esnafı ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Zorluoğlu, beraberindeki Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Başkan Danışmanı Mehmet Karaoğlu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altuntepe ve diğer ilgililerle ilçeye bağlı Dürbinar Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşla sohbet gerçekleştirdi.

İlçelere sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman gitmeye özen gösterdiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Esnafımızla, vatandaşlarımızla ve yerel yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Neler yapabiliriz noktasında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Başlattığımız çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı buluyoruz." dedi.

Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tabelalarının artık daha sık görüleceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz sokak sağlıklaştırma çalışmasını ilçe belediyemiz de burada başlattı. Bittiğinde Akçaabat'ın sokakları çok daha güzel görünecek. Ayrıca biz de Yaylacık'tan başlayarak sahildeki binaların cephe sağlıklaştırmasını gerçekleştireceğiz. Yine Akçaabat'ta önümüzdeki ay ihalesini yapacağımız modern pazar yeri ve otopark projemiz var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı