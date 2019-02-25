Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zorluoğlu Değirmendere'yi Gezdi

Cumhur ittifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, başkan seçilmesi halinde kentte önemli projeleri hayata geçireceği merkezlerden biri olan Değirmendere bölgesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Yakın zamanda düzenleyeceği lansmanda projelerini açıklayacağını duyuran Zorluoğlu, lansman gününe kadar katıldığı programlarda da proje ipuçlarını vermeye başladı. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte katıldığı programda gençlere yönelik müjdeler veren Zorluoğlu, bu kez de Değirmendere'deki Fatih Sanayi Sitesi'nde esnafa ve trafik sorunun çözümüne dair proje ipuçlarını paylaştı.

Sanayi sitesinde Fatih Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Tahsin Terzi, Trabzon Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar ve Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ile bir araya gelen Zorluoğlu, kendisine bugüne kadar iletilen sorunlar doğrultusunda projeler geliştirdiğini ve başkan seçilmesi halinde süratle gereken adımları atacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Trabzon ziyaretinde Değirmendere kavşağının sahil yoluna bağlanması konusunu görüştüklerini dile getiren Zorluoğlu, "Trabzon'un trafik sorununu çözmek için Değirmendere meselesine el atmamız gerekiyor. Hedefimiz buradaki sanayileri daha modern, esnafın rahat çalışabileceği, vatandaşlarımızın da rahatlıkla girip çıkabileceği, herkesi memnun edecek bir alana taşımak. Böylece açılan alanda Trabzon'a yakışır bir otogarı ve yeni ulaşım ağını hayata geçirebileceğiz" dedi.

Daha sonra sanayide esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, sıkıntı, talep ve beklentileri yerinde dinleyen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, tek tek dolaştığı işyerlerinde not aldığı sorunları, esnafla istişare ederek çözüme kavuşturacaklarını ve şehre yakışır bir sanayi kurmayı hedeflediklerini ifade etti. - TRABZON

Kaynak: İHA