Trabzon Botanik Projesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik Projesinin bir rüya projesi olduğunu belirterek, Trabzon Botanik'in bu dünyada adından söz ettirecektir." dedi.

Gazetecilerle birlikte Trabzon Botanik'i gezerek çalışmalar hakkında bilgi veren Gümrükçüoğlu, eylül ayından itibaren hizmete açılacak olan alanın, Trabzon turizmine çok şeyler kazandıracağını söyledi.

Trabzon Botanik'te çok farklı ağaç ve bitki türlerinin dikildiğini belirten Gümrükçüoğlu, "Bugün Batum'un simgesi haline gelen Batum Botanik'in 150 yıllık geçmişi vardır. Trabzon Botanik'te 11 binin üzerinde ağaç ve bitki dikimi gerçekleştirdik. İlerleyen yıllarda bu dev eser çok daha farklı bir yapıya bürünecek, tam olarak ağaç ve bitki deryası haline gelecektir." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, sahilden Trabzon Botanik'e yürüyüş yolu ile ulaşmanın da mümkün olacağına işaret ederek, "Trabzonumuzun sahilinden, Pazarkapı'dan buraya yürüyüş yolu ile ulaşmak mümkün olacaktır. Trabzon Botanik'in güney kısmında bulunan vadide yürüyüş yollarını da düzenliyoruz. Denizden yola çıkan birisi buraya yürüyerek gelebilecektir. O alanları da kimse imara açamayacaktır. Bu bir rüya şehir projesidir. Trabzon Botanik bu özelliği ile dünyada adından söz ettirecektir." ifadelerini kullandı.

Haftanın belirli günlerinde folklor ekiplerinin horon gösterileri sunacağını da kaydeden Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik'in yapılışı sırasında hiçbir ağacın kesilmediğini ve zarar verilmediğini sözlerine ekledi.