Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un bölgenin cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Son yıllarda bölgemiz başta turizm potansiyeliyle birlikte her geçen gün daha da çekim merkezi olma yolunda güçleniyor." dedi.

Vali Ustaoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Trabzon'un sadece belli bir alanda değil, pek çok sektörde bölgenin ana çekim merkezi olduğunu söyledi.

"Trabzon bölgenin cazibe merkezi" diyen Ustaoğlu, "Son yıllarda bölgemiz başta turizm potansiyeliyle birlikte her geçen gün daha da çekim merkezi olma yolunda güçleniyor. Trabzon için bir vizyon oluşturmak adına en önemli başlıkların üst sırasında sanayi sektörü ve turizm gelmektedir. Sanayi ve turizm hem birbirine en yakın hem de marka olan bu şehre en çok katkıları olan sektörlerdir." diye konuştu.

Ustaoğlu, 2006 yılında kalkınma ajanslarının kurulmasıyla daha yerinde projeler üretilmeye başlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun gerçekten çok faydalarını gördük. Kalkınma ajansları yereldeki dinamiklerin harekete geçirilmesi ve yerelde oluşabilecek farklı alternatif sektörlerin o bölgenin ekonomisine, sanayisine, turizmine sektörlerin belirlenmesinde çok ciddi rol üstlenmektedir. Yine milli sanayinin gelişmesi ile ilgili DOKA'nın yaptığı bir çalışma var. Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda ülke vizyonu ve yeni ekonomi programı kapsamında ilimizdeki mevcut durumun ve hedeflerin ortaya çıkarılmasını sağlayacağız."

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da yeni ekonomi programı kapsamında dengeleme, disiplin ve değişim sürecinin sanayiye yansıması kapsamında sorun ve çözüm önerilerini bakanlığa ileteceklerini söyledi.

Adıyaman, DOKA'nın 2019 yılında milli teknoloji hamlesi başlığında mali destek programına çıkacağını anımsatarak, bu tür çalışmaların programa hazırlık niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Asım Ören, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.