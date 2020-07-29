Trabzon bayram namazı saat kaçta? Trabzon ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

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Kurban Bayramı'nın gelişiyle, bayram namazı kılınacak vakitle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dinin iki büyük bayramından olan Kurban öncesi bayram namazı saatlerini kullanıcıların erişimine açtı. Kurban Bayramı'nda camileri dolduracak olan cemaatin heyecanla beklediği bayram namazı için saatler haberimizde...

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Büyük şehirlerden biri olan Trabzon'da, Kurban Bayramı namazı saat 5:50'de cemaat ile idrak edilecek.

TRABZON İLÇELERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

AKÇAABAT - 5:50

ARAKLI - 5:49

ARSİN - 5:49

BEŞİKDÜZÜ - 5:52

ÇARŞIBAŞI - 5:51

ÇAYKARA - 5:48

DERNEKPAZARI - 5:48

DÜZKÖY - 5:51

HAYRAT - 5:47

KÖPRÜBAŞI - 5:49

OF - 5:48

SÜRMENE - 5:48

ŞALPAZARI - 5:52

TONYA - 5:52

VAKFIKEBİR - 5:51

YOMRA - 5:49

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.