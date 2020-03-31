Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez Açıklaması Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, ev içi şiddeti önleyecek tedbirlerin acilen alınması gerektiğini bildirdi.

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, ev içi şiddeti önleyecek tedbirlerin acilen alınması gerektiğini bildirdi.

Suiçmez, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle evlerdeki izolasyonun ev içi şiddeti arttırdığının bu süreçte yardım hatlarına gelen başvurulardan ve durmayan kadın cinayetlerinden anlaşıldığını savundu.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından konunun öneminin algılanması, acilen sosyal politikalar oluşturulması ve önlemler alınmasını isteyen Suiçmez, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere bu yönde destek verilmelidir. Pandemi ortamında şiddete maruz kalan veya kalacak kadınlarımızın başvuruları konusunda titiz davranılmalı, kadınların kolluğa, hastanelere, barolara ve adliyelere gecikmeksizin erişimleri sağlanmalıdır. HSK'nın 30 Mart 2020 tarihli kararının 11. maddesinde yer alan, 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşü, şiddet uygulayana karşı uzaklaştırma tedbirinin uygulanmamasına neden olacaktır. Ev içindeki şiddetin yoğun yaşandığı ülkemizde, üstelik virüs salgını nedeniyle şiddetin arttığı bir dönemde bu karar ev içi şiddeti daha da arttıracak, çocuk ve kadınlarımızı korumasız bırakacaktır."

Su içmez, bu süreçte, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ev içi şiddeti önleyecek, kadın ve çocukları koruma altına alacak önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, illerde oluşturulan Pandemi Kurulları tarafından bu konunun da planlamaya alınmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA