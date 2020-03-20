Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez Açıklaması Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzon merkez ve ilçelerdeki adliyelerde hukuk ve ceza mahkemelerindeki davaların acil ve tutuklu işler dışında 30 Mart 2020 tarihine kadar ertelendiğini bildirdi.

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzon merkez ve ilçelerdeki adliyelerde hukuk ve ceza mahkemelerindeki davaların acil ve tutuklu işler dışında 30 Mart 2020 tarihine kadar ertelendiğini bildirdi.

Suiçmez, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda riskli yerlerden biri olarak kabul edilen adliyelerde bir dizi önlemler alındığını anımsattı.

Bu önlemler kapsamında Trabzon merkez ve ilçelerdeki adliyelerde hukuk ve ceza mahkemelerindeki davaların acil ve tutuklu işler dışında 30 Mart'a kadar ertelendiğini belirten Suiçmez, icra dairelerinde zorunlu işler dışında talepte bulunulmaması kararı alındığını aktardı.

Suiçmez, önlem olarak Trabzon Adliye Binası ve Trabzon Baro Binasının dezenfekte edildiğini, adli yardım başvuru alımının 15 gün ertelendiğini vurgulayarak, staj eğitimine ara verilerek stajyerlerin idari izinli sayıldığını ifade etti.

Trabzon Barosunda hizmet vermeye nöbetçi personel sistemine geçilerek devam edildiğini belirten Suiçmez, şunları kaydetti:

"Adliyede personel sayısı azaltılmış, adliye binamızın giriş kısmında masalar kurularak görevli personel tarafından vatandaşın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Vatandaşımızın hak kaybına uğramaması için UYAP üzerinden gönderilen e-tebligatların durdurulması ve 10 Mart 2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Trabzon Barosu ve 74 baro Adalet Bakanlığı'na talepte bulunulmuştur. Virüsün yayılma süreci nedeniyle vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça adliyelere gitmemelerini talep ediyoruz. Dayanışma ve anlayışla bu süreci en az zararla geçireceğimize inanıyor, halkın sağlık hakkı ve haber alma hakkı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından zamanında ve doğru olarak bilgilendirilmesinin vatandaşların endişesini gidereceğini belirterek, herkesi evde kalmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA