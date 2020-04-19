TRABZON Balık fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı Balık fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtıTRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde, balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının boyutu gün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Balık fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde, balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının boyutu gün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çarşıbaşı ilçesinde özel bir firmaya ait balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çarşıbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin sardığı fabrika kullanılamaz hale geldi.

Büyük çaplı hasar oluşan fabrikadaki yangının boyutu da günün ilk ışıklarında ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, fabrikada da enkaz temizleme çalışmaları başlatıldı. Fabrika yetkilileri, yangınla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.

Kaynak: DHA