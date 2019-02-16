Trabzon Bakan Turhan: Trabzon'a Yeni ve Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyoruz

Bakan Turhan: Trabzon'a yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Havalimanı ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Trabzon'a söz vermiş olmayayım ama daha yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyoruz. Onunda gelecekte inşallah müjdesini veririz? dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane Bayburt'a ziyaretlerde bulunup, yatırımlar ile yürütülen projeler hakkında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugün de Trabzon'da esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi. Bakan Turhan, Kalkınma Mahallesi'nde girdiği bir fırın işletmesinde çalışanlara kolaylıklar diledi. Bakan ziyareti sırasında kürekle pişen ekmekleri dışarı çıkarttı. Bu sırada işletmede çalışanların 'Yol yapmak mı, ekmek yapmak mı zor' sorusuna Turhan, 'Gıda işi hepsinden zordur. Telafisi olmaz. Yolun arızası giderilir ama gıdanın arızası' yanıtı verdi. Bakan Turhan ve fırındakiler arasında geçen diylog gülüşmelere de neden oldu.

YENİ HAVALİMANI MÜJDESİ

Esnaf ziyaretinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geçen Bakan Turhan, burada düzenlenen 'Mühendislik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği' konulu forma katıldı. Salon girişinde gazetecilerin gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Turhan, Trabzon'a yeni bir havalimanı yapma düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Bu konuyu değerlendiriyoruz. Aslında genişletmekten ziyade havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Terminallerde yetersiz kalıyor. Trabzon'a söz vermiş olmayayım ama daha yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyoruz. Onunda gelecekte inşallah müjdesini veririz? diye konuştu.

Kaynak: DHA