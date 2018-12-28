Trabzon Bakan Kurum İmar Barışı'nda Sürecin Uzatılması Talebi Var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık'ta başvurularının sonlanacağı 'İmar Barışı' uygulaması tarihinin uzatılması talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, Sürecin uzatılmasına ilişkin bir talep var. Bu talebi biz İnşallah 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. Ancak, 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerini yapabilmesi adına hafta sonu kamu bankaları açık olacaklar dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Trabzon'da valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum ziyaretinin ardından büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kent ve bölgede yapımı süren projeler ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kurum, Trabzon'da Çömlekçi ve Zağnos'ta süren kentsel dönüşüm projelerinin 2023'te tamamlanacağını aktardı.

İmar Barışı uygulamasına ilişkin de konuşan Bakan Kurum, son başvuru tarihinin uzatılması yönündeki talebi değerlendireceklerini kaydetti. Bakan Kurum, İmar Barışı'yla ilgili bugün olarak yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız, bu uygulamadan faydalandılar. Toplam ödenen bedel de yaklaşık 14 milyar lira. Biliyorsunuz, 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin bir talep var. Bu talebi biz İnşallah 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. Ancak, 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerini yapabilmesi adına hafta sonu kamu bankaları açık olacaklar. İmar Barışı sürecinden vatandaşımız, hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızca duyurulacaktır dedi.

Kaynak: DHA