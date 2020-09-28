Trabzon Arsin OSB'de yer altı kablolu enerji nakli için ilk kazı çalışmaları başladı
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Trabzon Arsin OSB'de yer altı kablolu enerji nakli için ilk kazı çalışmaları başladı

28.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:27
Trabzon Arsin OSB'de yer altı kablolu enerji nakli için ilk kazı çalışmaları başladı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında desteklenen "Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı Projesinde" yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasının ardından bölgede ilk kazı çalışması yapıldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında desteklenen "Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı Projesinde" yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasının ardından bölgede ilk kazı çalışması yapıldı.

Nurettin Bozali Demir Mühendislik firması tarafından yürütülen çalışma TEİAŞ Arsin trafo merkezinden başlayarak Arsin iç yolu ve Trabzon-Rize karayolunun kuzeyinden devam ederek, Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak dağıtım merkezinde sonlandırılacaktır.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, "Yer Altı Kablolu Enerji Nakil Hattı için inşaat çalışmalarını tamamlayarak çok yakında faaliyete geçireceğiz. Sanayicilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TRABZON

Trabzon Arsin OSB'de yer altı kablolu enerji nakli için ilk kazı çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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