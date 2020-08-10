Trabzon Arsin OSB'de "Yer Altı Kablolu Enerji Nakil Hattı İhalesi" imzalandı Trabzon Arsin OSB'de "Yer Altı Kablolu Enerji Nakil Hattı İhalesi"nin imzalandığı bildirildi.

Trabzon Arsin OSB'de "Yer Altı Kablolu Enerji Nakil Hattı İhalesi"nin imzalandığı bildirildi.

Arsin OSB'den yapılan yazılı açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile yürütülen "Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı Projesi"nde ihale sürecinin tamamlanarak, yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ihalesi yapılan yer altı kablolu enerji nakil hattı ile Organize Sanayi Bölgesine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanacağını ifade etti.

OSB'deki işletmelerin böylelikle daha verimli çalışabileceğine dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti:

"Yer Altı Kablolu Enerji Nakil Hattı için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Trabzon Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı Sayın Sait Gürsoy ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılacak yeni enerji nakil hattının bölge sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA