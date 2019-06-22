TRABZON Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor

Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen, 7 kişinin öldüğü sel felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına bugünde devam edildi. 321 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi askeri helikopterle havadan taranıyor.

Trabzon'da salı günü etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu, Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse (78) ise kayboldu.

HAVADAN, KARADAN ARANIYORLAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması bugün yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri, Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 321 kişilik ekip sürdürüyor.

Bu arada Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de selde yakınlarını kaybedenlere psikolojik destek veriyor.

Kaynak: DHA