Trabzon Araklı'da selde hasar gören dere yatağındaki okul yıkılıyor-1

Araklı'da selde hasar gören dere yatağındaki okul yıkılıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinde ağır hasar alan dere yatağındaki Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nun yıkımına başlandı.

Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiye arama çalışmaları sürüyor. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkıldığı, 14 bina ağır hasar aldı yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

DERE YATAĞINDAKİ OKUL YIKILIYOR

Araklı'daki selde içerisindeki 10 kişinin son anda üst katlara kaçarak kurtulduğu Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da büyük hasar aldı. Okulun zemin ve bodrum katları ile bahçesi tamamen çamur ve balçıkla kaplandı. Mahallede sel anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi sel sularının sürüklemesi ile duvarını yıktığı okulun içerisine girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgeyi ziyareti sırasında yıkılacağını açıkladığı dere yatağındaki okul binası için harekete geçildi. Boşaltılan 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Araklı'da selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'i (16) arama çalışmaları sürüyor. AFAD, AKUT, UMKE, JAK, Deniz Polis ekipleri Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. 2 askeri helikopterde bölgeyi havadan taradığı bölgede Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışması yürütüyor: AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 301 kişilik ekip katılıyor.

Kaynak: DHA