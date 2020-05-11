TRABZON Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz

Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürprizTRABZON'da oturan Sevgi Sarı (66), 155 polis hattını arayıp, Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olmadığı için kendisine çiçek alınmadığını söyledi.

Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz

TRABZON'da oturan Sevgi Sarı (66), 155 polis hattını arayıp, Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olmadığı için kendisine çiçek alınmadığını söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, eve gidip talebini kırmadığı Sarı'ya çiçekle sürpriz yaparak, Anneler Günü'nü kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkmayan Sevgi Sarı, telefonla 155 polis hattını arayıp, çocuklarının yanında olmadığı için Anneler Günü'nde kendisine çiçek alınmadığını iletti. Görüşme sonrası adres bilgilerin alıp, hareke geçen polis ekipleri, hazırlattırdıkları çiçek buketiyle, Sevgi Sarı'nın evinin yolunu tuttu. Eve gelen ekipler, zilini çaldığı Sarı'ya kapıda çiçeği vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

'UNUTACAKSINIZ SANDIM'

Sürpriz karşısında mutlu olan Sevgi Sarı,, "Beni unutacağınızı sandım. Çok sağ olun. Gözlerinizden öpüyorum. Çok mutlu oldum" dedi. Çiçekli kutlamada duygulanan Sarı, polis ekiplerine tatlı ikram ederek, iyi görevler temennisinde bulunduğu ekibe, teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU

Bu arada, polis ekiplerinin Sevgi Sarı'ya çiçek hediye ettiği anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada beğeni kazanıp, ilgi odağı oldu. Takipçiler, Sevgi anneye çiçekli jestinden ötürü polis ekipleri tebrik yorumlarında bulundu.

Kaynak: DHA