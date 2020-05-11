TRABZON Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRABZON Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz

TRABZON Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz
11.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:23

Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürprizTRABZON'da oturan Sevgi Sarı (66), 155 polis hattını arayıp, Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olmadığı için kendisine çiçek alınmadığını söyledi.

Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz

TRABZON'da oturan Sevgi Sarı (66), 155 polis hattını arayıp, Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olmadığı için kendisine çiçek alınmadığını söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, eve gidip talebini kırmadığı Sarı'ya çiçekle sürpriz yaparak, Anneler Günü'nü kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkmayan Sevgi Sarı, telefonla 155 polis hattını arayıp, çocuklarının yanında olmadığı için Anneler Günü'nde kendisine çiçek alınmadığını iletti. Görüşme sonrası adres bilgilerin alıp, hareke geçen polis ekipleri, hazırlattırdıkları çiçek buketiyle, Sevgi Sarı'nın evinin yolunu tuttu. Eve gelen ekipler, zilini çaldığı Sarı'ya kapıda çiçeği vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

'UNUTACAKSINIZ SANDIM'

Sürpriz karşısında mutlu olan Sevgi Sarı,, "Beni unutacağınızı sandım. Çok sağ olun. Gözlerinizden öpüyorum. Çok mutlu oldum" dedi. Çiçekli kutlamada duygulanan Sarı, polis ekiplerine tatlı ikram ederek, iyi görevler temennisinde bulunduğu ekibe, teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU

Bu arada, polis ekiplerinin Sevgi Sarı'ya çiçek hediye ettiği anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada beğeni kazanıp, ilgi odağı oldu. Takipçiler, Sevgi anneye çiçekli jestinden ötürü polis ekipleri tebrik yorumlarında bulundu.

TRABZON Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemi başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda 'Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım' düşüncesi başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda "Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım" düşüncesi başladı
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Hatice Çarpar Engin Akyürek
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Ankara Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: TRABZON Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 01:17:54. #1.14#
title