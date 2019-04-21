Trabzon Akçaabat'ta 4 Katlı Binanın Çatısında Korkutan Yangın

Akçaabat'ta 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçaabat ilçesi Yalıncak Mahallesi'nde yer alan 4 katlı binanın çatısı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Binada bulunanlar, paniğe kapılıp kendilerini sokağa attı. Çatının alevler içinde yandığını görenlerin durumu haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede ettiği alevler, büyümeden söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangında çatısı küle dönen binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA